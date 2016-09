Ouça a 26ª edição do podcast 'Sete Minutos'

Pensando na maior acessibilidade e informação de pessoas com dificuldade de visão ou mesmo aqueles leitores da edição impressa que desejam estar minimamente informados sobre os últimos acontecimentos da cidade e da região, seja caminhando ou dentro do carro, o SETE DIAS lançou a 26ª edição do podcast "Sete Minutos".

O objetivo do programa é compilar as principais matérias da versão impressa da semana em apenas sete minutos, dando mais uma opção de informação aos leitores do jornal. Esta edição produzida traz o resumo das matérias publicadas na edição 1.286, de 16 a 22 de setembro. Narram esta edição os repórteres Renato Alexandre e Marcelo Sander, além dos comentários do jornalista e editor do jornal Chico Maia.

Para baixar o MP3 desta edição, CLIQUE AQUI. O arquivo tem 5,2 MB e pode ser ouvido em qualquer player de música, seja no computador, tablet ou smartphone (iPhone ou Android).

Baixe o arquivo, ouça o programa e dê sua opinião!

Marcelo Sander