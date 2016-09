Exército divulga programação do 7 de setembro em Sete Lagoas

A programação do feriado nacional, na próxima quarta-feira, começa às 08h da manhã com hasteamento das bandeiras Nacional, Estadual e Municipal no CAT, no centro da cidade. Participam da solenidade o 4º GAAAe e outras organizações e entidades.

Às 09h da manhã, será o tradicional desfile a pé e motorizado realizado por entidades militares e órgãos de segurança pública da cidade, na av. Antônio Olinto. Logo depois, às 10h, será a vez do desfile das entidades civis de Sete Lagoas.

Da redação com Ascom 4º GAAAe