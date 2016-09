Fiscais visitam ETA para emissão de alvará efetivo de sua operação

Na última segunda-feira, 5, o SAAE acompanhou uma fiscalização programada para emissão do alvará sanitário de funcionamento efetivo da Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio das Velhas. Segundo a autarquia, o laboratório, equipamentos, processos e toda estrutura operacional foram muito elogiados e atenderam as exigências dos fiscais. A expectativa é que o relatório de inspeção geral seja emitido até a próxima semana e, enfim, a água deve ser liberada para o abastecimento público de Sete Lagoas.

Estiveram na captação de água e na ETA os fiscais dos seguintes órgãos: Vigilância Epidemiológica Estadual, Vigilância Epidemiológica Municipal (Vigiágua), Vigilância Sanitária de Funilândia, Vigilância Sanitária Estadual e Saúde do Trabalhador, representantes do LACEN - Laboratório Funed (Belo Horizonte), e também da Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas e Uberaba.