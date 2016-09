Última locadora da cidade fecha as portas

Aberta na segunda metade dos anos 80, a primeira e última locadora da cidade resistiu bravamente à pirataria dos anos 2000, aos downloads de filmes dos anos 2010 e, mais recentemente, à popularização da Netflix em Sete Lagoas. Até agora. Na última semana, o proprietário da Foto Arte Vídeo, Juarez Andrade, tomou uma decisão difícil, mas impossível de ser adiada por mais tempo: fechar as portas.

Sinal dos tempos

O cliente dos anos 90, com tempo no fim de semana para ver filmes e disponibilidade para devolvê-los na segunda-feira, deu lugar ao telespectador multi-conectado e com tempo fragmentado, que pode levar dias para ver um filme ou assistir a uma temporada inteira de um seriado em um fim de semana. Tudo, claro, pela internet. "Tem dois anos que empato. Não tenho lucro e nem prejuízo. Mas não posso investir, pintar a loja, contratar alguém. Compro sempre o mínimo de filmes. Hoje todo mundo tem tudo na internet. Até no celular", comenta Juarez, com ares de resiliência.

...E o vento levou

Entre o fim dos anos 80 e os anos 90 as locadoras foram um ramo bastante lucrativo no país e, em Sete Lagoas, não foi diferente. A cidade chegou a ter mais de 30 estabelecimentos. "Era que nem padaria. Quase todo bairro tinha uma. No centro havia várias", lembra Juarez. As últimas a entregarem os pontos foram a Locadora Popular, em 2014, na Praça Tiradentes, e a Video Sete, na Norte Sul, um ano antes. "Temos poucos clientes, mas fieis. O mundo agora é outro", reconhece.

Quando as Luzes se Apagam

Para dar fim ao estoque, a Foto Arte Video deu início, na última semana, a um saldão de filmes. Três DVDs a R$ 10. Já os Blu-Rays saíram a R$ 9, dez exemplares a R$ 60. "Separei alguns pra mim. Eram 30 mil filmes. Os primeiros a serem vendidos foram os de faroeste. Depois que entregar o ponto, vou descansar um pouco", revela Juarez. Para ele, chega ao fim a saga de uma história de mais de 30 anos fazendo rir, chorar e entreter gerações de sete-lagoanos.

Marcelo Sander