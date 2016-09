Aposentados são alvo de golpistas em Sete Lagoas

O advogado sete-lagoano Stefano Venuto Barbosa faz um alerta sobre a atuação de estelionatários em Sete Lagoas e cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os criminosos estão utilizando o nome de advogados e seus escritórios para extorquir dinheiro de aposentados com a promessa de recebimento de créditos da empresa Capemi (pecúlio).



O próprio Stefano Venuto foi alvo dos estelionatários. Em dois dias ele recebeu diversas ligações de familiares de aposentados que solicitavam informações sobre uma suposta ação vitoriosa. “As pessoas querem saber sobre um processo que teriam ganho da Capemi. Seus parentes, na maioria aposentados, teriam recebido ligação de pessoas se fazendo passar por mim ou mesmo funcionários do meu escritório, dizendo que os mesmos têm um crédito a receber, oriundo da citada ação judicial. Para receberem o dinheiro precisavam fazer um depósito bancário, numa determinada conta, para pagamentos de taxas judiciais e outras despesas do processo”, explica.

O advogado esclarece que seu escritório não tem nenhum envolvimento com as citadas ações. “Não tenho nenhuma ação e as pessoas que me procuraram jamais foram minhas clientes. São fraudadores, estelionatários, que estão usando o meu nome e do meu escritório para dar credibilidade ao golpe. Depois que as pessoas depositam o dinheiro, os bandidos somem deixando essas pessoas a ver navios”, completa.

Este tipo de golpe é antigo e, para obter sucesso, os estelionatários agem em horários onde é comum encontrar os aposentados sozinhos em suas casas. “Os golpistas forçam para que a vítima efetue os depósitos o mais rápido possível. Para isso, eles usam o argumento de perda de prazo para receber os créditos”, explica Stefano Venuto. A fraude já foi denunciada e está sendo investigada pela Polícia Civil.

Operação Pecus

Em agosto do ano passado, a operação “Pecus”, realizada pelas polícias Federal e Civil com apoio da Militar e dos Bombeiros prendeu 39 pessoas acusadas de participarem de uma quadrilha especializada em estelionato. A quadrilha enviava correspondências para servidores públicos, inclusive do judiciário, informando que eles teriam ganho ações na justiça. Para isso, usavam números de processos existentes. Depois do contato, depositavam cheques roubados nas contas das vítimas e exigiam pagamento de serviços advocatícios, geralmente no valor de 10% da suposta causa ganha. Após receberem, eles desapareciam.

Por Renato Alexandre