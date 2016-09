Estátua restaurada

Na manhã da última segunda-feira (05), uma cena chamou a atenção de quem passava próximo a praça do CAT, no centro da cidade. A diretora do Centro Regional de Artes Maria dos Anjos Macedo (Cramam) Carla Duffles e o marceneiro Gersi Fernandes restauravam a estátua do expedicionário Claudovino Madaleno dos Santos, instalada na praça de mesmo nome em frente a Escola Estadual Arthur Bernardes. A estátua perdeu a coronha no final de maio deste ano por vandalismo.

"Atendemos a um pedido do Exército para a realização da passeata de 7 de setembro", disse Carla Duffles, enquanto pintava os pés do pracinha. Coube a Gersi Fernandes, marceneiro do Cramam, a confecção de uma nova coronha para a estátua, desta vez, de madeira. "Vamos ver se agora dura, né. Essa peça não tem valor nenhum para quem furta", admitiu.

Trata-se de um dos monumentos mais respeitados pelo Exército Brasileiro em Sete Lagoas, construído por meio de doações e inaugurado no dia 7 de setembro de 1948 em homenagem aos pracinhas sete-lagoanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Claudovino Madaleno nasceu no distrito de Riacho do Campo (hoje pertencente a Inhaúma) e foi o único da cidade morto em combate.

Marcelo Sander