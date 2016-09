Justiça proíbe bombeamento de água na lagoa José Félix

Quem utiliza água da Lagoa José Félix por meio de bombeamento vai ter uma surpresa desagradável nos próximos dias. Uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, em 2014, gerou liminar deferida pelo juiz César Aparecido de Oliveira e agora deverá ser cumprida. Todos os equipamentos utilizados para retirar a água serão confiscados com apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente. A decisão deverá ser contestada já que o Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) autorizou algumas operações para o bombeamento da água, o que não foi reconhecido pela promotoria.



A Ação do promotor Ernane Geraldo Araújo foi ajuizada no dia 3 de novembro de 2014. Dez meses depois o pedido liminar do Ministério Público foi atendido. Os principais argumentos são a “utilização indevida de recursos hídricos” e ainda a possível “emissão ou lançamento de poluentes” na lagoa. Ainda em 2015 o juiz César Aparecido de Oliveira determinou a realização de levantamento de todas as atividades de captação de água em qualquer parte da lagoa.

A liminar ainda determina o embargo, apreensão, remoção e demolição de qualquer “equipamento ou dispositivo fixo ou móvel” que provoque poluição da José Félix. Ainda devem ser demolidas obras destinadas a captação de água na lagoa. Nesta decisão liminar, seguindo orientação do MP, o juiz considera que o IGAM não tem autoridade para permitir a retirada da água. “Não podendo o órgão gestor estadual sobrepor sua atividade administrativa ao órgão ambiental municipal fiscalizado, nem invadir a esfera de competência administrativa do Município e autorizar captação de água onde a lei municipal proíbe”, disse.

A tramitação regimental do processo segurou a determinação por quase um ano, mas agora a juíza substituta Wstânia Barbosa Gonçalves enviou Mandato Judicial para a Prefeitura exigindo o cumprimento da decisão até o próximo dia 3 de outubro. “Fica autorizado, para tal, o auxílio de força policial e a entrada de agentes públicos, fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente nas residências, a fim de dar integral cumprimento à limitar”, definiu a magistrada.

Procurada pelo SETE DIAS a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Procuradoria Geral do Municipal, informou que a determinação judicial deverá ser cumprida. Para isso, um levantamento preliminar já foi realizado com apoio da Polícia de Meio Ambiente com navegação de barco e visualização do fundo de clubes e residências que cercam a José Félix. “Esta decisão judicial chegou em nível de cumprimento. A legalidade das autorizações do IGAM é uma questão que ainda poderá gerar discussões”, comentou a Procuradoria por meio de nota.

Esta decisão certamente vai provocar outras demandas judiciais. O Clube Náutico, por exemplo, possui farta documentação que prova todos os procedimentos legais para retirar água da lagoa. A reportagem teve acesso aos documentos apresentados na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e aos processos de autorização pelo IGAM para a operação de três bombas. Os equipamentos são utilizados para a irrigação de quadras de tênis e campos de futebol. A diretoria do clube informou que ainda não foi notificada oficialmente ou sequer informada sobre a decisão judicial.

por Renato Alexandre