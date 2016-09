6ª Marcha da Defesa Animal neste domingo

A ONG Anjos da Guarda irá realizar neste domingo (18), uma passeata em favor dos animais abandonados nas ruas. Castração e vacinação gratuitas, revitalização do Centro de Controle de Zoonozes, monitoramento dos animais de companhia, penas mais rígidas para os maus tratos e abandonos de animais e hospital veterinário público. Essas são algumas das reivindicações de protetores de animais que saem às ruas para a 6ª Marcha da Defesa Animal.

O evento acontecerá simultaneamente em mais de 100 cidades do Brasil e em Sete Lagoas os protetores vão expor suas reivindicações. No dia do evento, os membros da ONG irão recolher doações de ração para cães e gatos e qualquer outro tipo de material que possa ser doado como casinha, cobertores, comedouro, bebedouro, dentre outros.

A concentração para a Marcha será às 13h na Praça da Feirinha na orla da Lagoa Paulino. Os organizadores, que estarão identificados por um crachá, vão receber os donativos e organizar o movimento. Eles pedem aos manifestantes que se vistam de branco ou que vão com a blusa da marcha, levem os seus cartazes e que não levem os animais de estimação, devido ao caráter de protesto do movimento. Mais informações na página da ONG no Facebook.





Da redação