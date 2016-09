Um ano sem Guará

No dia 19 de setembro do ano passado, um sábado, Sete Lagoas e região amanheciam mais tristes. O famoso "carro de boi" de todas as manhãs não trouxe a inconfundível voz de um ícone do rádio mineiro na sintonia 92,1 FM, rádio Musirama. No lugar de Jovelino Gomes Faria, o "Guará", seu operador de áudio, Mumu (Maizena), anunciava tristemente o falecimento do companheiro de anos à frente do microfone. Morria o Guará e, com ele, parte da história da música legitimamente sertaneja.

A notícia de sua morte comoveu distintas gerações em todas as cidades da região. As músicas sertanejas, a "Hora dos Recados", os abraços, o "recortado", a hora de "Nossa Senhora Aparecida", os bordões, as sopas, os carros de boi, as notas de falecimento e tantas outras criações dele se tornaram marcas registradas nas madrugadas e manhãs de todos os ouvintes. Diabético, em 2013 Guará diminuiu o ritmo de trabalho. Deixou de apresentar um de seus programas, o "Dose Dupla", de 17h às 19h, e continuou apenas com o "Sertanejo Classe A", de 4h às 8h. Na época, chegou a ficar alguns dias fora do ar devido a uma uma hipoglicemia.

Guará tinha 45 anos de rádio quando faleceu na madrugada do dia 19 de setembro, vítima de um infarto. O comunicador, natural de Santana de Pirapama, nasceu em 6 de abril de 1949 e era dono de uma voz inconfundível. Aos 12 anos, começou a cantar com um amigo, formando uma dupla sertaneja. Depois de ganhar destaque, apresentou um programa na Rádio Cultura AM. Os microfones da Rádio Grande e a da Rádio Eldorado também tiveram a oportunidade de contar com o radialista. Guará foi velado no Ginásio Coberto e sepultado no dia seguinte, no Cemitério Santa Helena, após carreata que contou com a despedida de milhares de ouvintes, familiares e amigos.

Musirama

"São muitas lembranças. As realizações das cavalgadas, as comemorações do aniversário dele, foi uma constante. Toda manhã, quando eu chegava na rádio, conversávamos. O Guará era muito aberto ao diálogo. Ele é um mito. O povo não esquece. A alma dele ainda está no programa", admite Geraldo Padrão, proprietário da Musirama FM. José Antônio Vieira, o Maizena (ou Mumu), seu técnico de som por muitos anos, conta em documentário produzido pelos jornalistas Aliny Michaely Ramalho, Everton Luis Silva e Filipe Augusto de Paula (vídeo abaixo) como recebeu a notícia. "Quando me contaram, eu fiquei perdidinho. Não sabia se entrava no estúdio e dava a notícia ou se esperava um pouco. Mas cheguei e falei. Foi um choque na cidade. A cidade inteira parou. Quando chego na rádio às quatro da manhã, que olho pra cadeira dele vazia, me dá um desânimo. Mas peço a ele 'amigo, me dá força para entregar o programa às 8h com muita alegria'. Quando chego aqui cansado e toco uma música dele, eu choro. Ele me dava felicidade, carinho, orgulho. Todo mundo conhece o Maizena da Musirama. Devo muito a ele. Hoje a gente leva o nome dele pra frente", conta Mumu, que atualmente está de férias da rádio. O locutor Amilton Lopes, cobrindo férias de Mumu há um mês e meio, diz que a receptividade do púlbico é muito boa. "Mantemos a mesma linha. Seria louco o cara que quisesse mexer em alguma coisa. Dá um calafrio até hoje essa responsabilidade de substituir um ícone do rádio mineiro. É muita emoção mas também muita responsabilidade. Toda manhã dá um frio na barriga", diz.

Missa

A viúva do radialista, Fausta de Fátima Silveira (Mocinha), marcou missa em intenção do marido para esta segunda-feira, 19, às 18h, no Santuário de Adoração, no bairro Canaan. "Ele faz muita falta. Nunca mais a gente volta a ser a mesma pessoa. Onde a gente chega as pessoas vêm já chorando. Estamos levando a vida que tem que levar, mas faz muita falta", diz dona Mocinha, com quem Guará foi casado por 36 anos (eles têm uma filha, Ivandes, de 33 anos, e uma neta). Em entrevista dada à apresentadora Pollyana Aguiar em 19 de junho de 2014 (vídeo abaixo) Guará se dizia realizado. "Eu sinto minha vida realizada. Eu não sonhei com mais nada. Em ser mais nada. Não sonhei em ser doutor, não sonhei em ser rico. Não sonhei em ser mais nada. Lá em casa não nasceu nenhum doutor. Então estamos aí felizes nisso que faz", disse.

Marcelo Sander