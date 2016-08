Pets e Nerve são as estreias da semana no Cineplex

Confira a programação e concorra a ingressos para o cinema!



PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS

Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado Duke, Max não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter acabado. Mas logo eles vão ter que pôr as divergências de lado quando um incidente coloca os dois na mira da carrocinha. Enquanto tentam fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate e uma gangue de bichos que moram nos esgotos se mete no caminho da dupla.

DUBLADO: 14:00 - 15:00 - 16:00 - 16:50 - 18:40 - 20:30

Classificação livre



NERVE - UM JOGO SEM REGRAS

A tímida Vee DeMarco (Emma Roberts) é uma garota comum, prestes a sair do ensino médio e sonhando em ir para a faculdade. Após uma discussão com sua até então amiga Sydney (Emily Meade), ela resolve provar que tem atitude e decide se inscrever no Nerve, um jogo online onde as pessoas precisam executar tarefas ordenadas pelos próprios participantes. O Nerve é dividido entre observadores e jogadores, sendo que os primeiros decidem as tarefas a serem realizadas e os demais as executam (ou não). Logo em seu primeiro desafio Vee conhece Ian (Dave Franco), um jogador de passado obscuro. Juntos, eles logo caem nas graças dos observadores, que passam a enviar cada vez mais tarefas para o casal em potencial.

LEGENDADO: 19:00

DUBLADO: 14:50 - 17:00 - 21:00

Classificação livre



Continuam em cartaz (clique nos títulos dos filmes para assistir ao trailer):

BEN HUR

O nobre Judah Ben Hur (Jack Huston), contemporâneo de Jesus Cristo (Rodrigo Santoro), é injustamente acusado de traição e condenado à escravidão. Ele sobrevive ao tempo de servidão e descobre que foi enganado por seu próprio irmão, Messala (Toby Kebbell), partindo, então, em busca de vingança.

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

DUBLADO: 17:50

LEGENDADO: 20:20

ESQUADRÃO SUICIDA

Reuna um time dos super vilões mais perigosos já encarcerados, dê a eles o arsenal mais poderoso do qual o governo dispõe e os envie em missão para derrotar uma entidade enigmática e insuperável que a agente Amanda Waller (Viola Davis) concluiu que só pode ser vencida por indivíduos desprezíveis e com nada a perder. Quando os membros do improvável time percebem que não foram escolhidos para vencer, mas sim para falharem inevitavelmente, será que o Esquadrão Suicida decide ir até o fim tentando concluir a missão ou a partir daí é cada um por si?

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

DUBLADO: 14:10 - 16:30 - 21:10

LEGENDADO: 18:50

Programação de 25 a 31 de agosto sujeita a alteração sem aviso prévio.

Informações: (31) 3773-5620.

Clique aqui e participe da promoção do SETE DIAS e concorra a ingressos para o Cineplex de Sete Lagoas.