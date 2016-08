Star Trek e Um Namorado Para Minha Mulher são as estreias da semana no Cineplex

Confira a programação e concorra a ingressos para o cinema!

STAR TREK - SEM FRONTEIRAS

Acompanhe a jornada épica da nave Enterprise e sua destemida tripulação. Em "Sem Fronteiras", a tripulação explorará os limites mais longíquos das galáxias e enfrentará um perigoso e misterioso inimigo, que colocará a Federação à prova.

LEGENDADO: 18:50

DUBLADO: 14:10 - 16:30 - 21:10

Classificação: 12 anos

UM NAMORADO PARA MINHA MULHER

Chico está casado com Nena (Ingrid Guimarães) há tempo suficiente para sentirem o desgaste na relação. Com o passar dos anos, Nena se tornou uma chata insuportável e está enlouquecendo Chico, reclamando de todos os simples fatos da vida. Com o relacionamento por um fio e sem coragem de pedir a separação, os amigos de Chico o induzem a tomar uma decisão inusitada: contratar um amante para sua mulher, o exótico sedutor Corvo, para que ela se apaixone e resolva, ela mesma, acabar com o casamento. A partir daí, suas vidas entrarão em uma série de peripécias que envolvem a arte da conquista e reconquista do amor.

NACIONAL: 14:00 - 16:05 - 18:10 - 20:20

Classificação: 12 anos



Continuam em cartaz (clique nos títulos dos filmes para assistir ao trailer):

PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS

Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado Duke, Max não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter acabado. Mas logo eles vão ter que pôr as divergências de lado quando um incidente coloca os dois na mira da carrocinha. Enquanto tentam fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate e uma gangue de bichos que moram nos esgotos se mete no caminho da dupla.

DUBLADO: 13:50 - 15:40 - 17:30 - 19:20

Classificação livre

BEN HUR

O nobre Judah Ben Hur (Jack Huston), contemporâneo de Jesus Cristo (Rodrigo Santoro), é injustamente acusado de traição e condenado à escravidão. Ele sobrevive ao tempo de servidão e descobre que foi enganado por seu próprio irmão, Messala (Toby Kebbell), partindo, então, em busca de vingança.

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

LEGENDADO: 21:10 (exceto 07/09, com sessão às 15:00)

ESQUADRÃO SUICIDA

Reuna um time dos super vilões mais perigosos já encarcerados, dê a eles o arsenal mais poderoso do qual o governo dispõe e os envie em missão para derrotar uma entidade enigmática e insuperável que a agente Amanda Waller (Viola Davis) concluiu que só pode ser vencida por indivíduos desprezíveis e com nada a perder. Quando os membros do improvável time percebem que não foram escolhidos para vencer, mas sim para falharem inevitavelmente, será que o Esquadrão Suicida decide ir até o fim tentando concluir a missão ou a partir daí é cada um por si?

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

DUBLADO: 14:00 - 16:20 - 18:40 - 21:00 (exceto 07/09, com sessão somente às 21:00)

LEGENDADO: 18:50

Programação de 1 a 7 de setembro sujeita a alteração sem aviso prévio.

Informações: (31) 3773-5620.

