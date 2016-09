Unifemm e Iveco firmam parceria

O UNIFEMM firmou parceria com a IVECO para treinamento dos alunos matriculados no curso de Engenharia de Produção.

A Fundação Educacional Monsenhor Messias, por meio do Centro Universitário de Sete Lagoas (Unifemm) firmou parceria com a Iveco visando assegurar o treinamento dos alunos devidamente matriculados no curso de Engenharia de Produção, com ênfase em mecânica da IES. Além de estimular o desenvolvimento da prática, a parceria proporcionará uma nova oportunidade aos alunos da instituição, que poderão participar de palestras com enfoque na aplicabilidade do profissional com formação em Engenharia de Produção; realizar visitas técnicas, bem como ter a chance de participar de processos de seleção para estagiarem na empresa.

A parceria ainda possibilitará que os alunos tenham acesso aos conhecimentos práticos na área de serviços técnicos e dos processos produtivos da empresa parceira, o que contribuirá para a formação de mão de obra qualificada e atualizada.

Para Paulo Sérgio, coordenador do curso de Engenharia de Produção, com ênfase em mecânica, do UNIFEMM, a experiência e o conhecimento prático adquiridos com essa parceria são muito importantes para acelerar o desenvolvimento profissional do aluno. Além disso, torna-se uma oportunidade para a empresa identificar futuros talentos, afirma.

Da redação

