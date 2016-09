UFSJ divulga novo Concurso para Docente no campus de Sete Lagoas

Profissional vai atuar em regime de Dedicação Exclusiva.

A partir do dia 12 de setembro de 2016, candidatos interessados em participar do Concurso Público da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), que objetiva o provimento de cargo de Docente do Magistério Superior, podem realizar as inscrições.

Há uma vaga para o Departamento de Ciência Agrárias, na área de Manejo Florestal/ Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto Aplicados ao Manejo Florestal.

O regime de trabalho será composto de 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva e remuneração que pode chegar a R$ 4.879,90, conforme retribuição por titulação de Doutorado.

As inscrições são recebidas no período de 12 de setembro de 2016 a 14 de outubro de 2016, na Secretaria do Departamento de Ciências Agrárias da UFSJ, 3º andar do prédio principal, Campus Sete Lagoas localizado na Rua Sétimo Moreira Martins, s/n, Itapoã II, no horário das 9h às 16h. A taxa de inscrição é no valor de R$ 273,00.

Os candidatos inscritos serão avaliados por meio de Prova Escrita, prevista para ser realizada no dia 7 de novembro de 2016, além de Prova Didática, Avaliação de Títulos e Prova de Defesa do Plano de Trabalho.

Para mais informações acesse o edital de abertura nº66/2016.

Da redação com PCI Concursos