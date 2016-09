Palestra reforça interesse da China em Sete Lagoas

Um dos maiores expoentes em termos de entendimento da relação entre as economias da China e do Brasil, realizou no auditório da Casa da Cultura, na última quarta-feira, 14, palestra com o tema: “Como Lucrar com a China”. Trata-se do chinês Charles Andrew Tang, ex-executivo do Banco de Boston e atual presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC).

O evento realizado pela Prefeitura Municipal, com apoio da Associação Comercial e Industrial (ACI), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindcomércio e Sistema Fiemg, contou com a presença do prefeito Marcio Reinaldo, que antes da palestra, recebeu Charles Tang em seu gabinete para falar de assuntos pertinentes ao governo e a economia brasileira e internacional.

A palestra na Casa da Cultura também contou com a presença de diversos empresários e dos chineses Lu Zheng e Kezhuo Qi, responsáveis em dar prosseguimento aos acordos bilaterais formalizados entre o governo municipal e o governo de Yixing/China. O secretário municipal de Desenvolvimento Sílvio de Sá acolheu a todos com as boas-vindas, agradeceu ao Charles Tang e lembrou que Sete Lagoas hoje, cria laços comerciais com a China. Também o presidente da ACI, Flávio Fonseca ressaltou a honra pela vinda do presidente da CCIBC, “considerando a China como um país de ponta, que pode trazer oportunidades para Sete Lagoas e o Brasil. Já o representante do Governo de Yixing e gerente geral da Minexcell, Lu Zheng falou da honra em estar em Sete Lagoas, cidade coirmã de Yixing. “Fechamos alguns acordos com Sete Lagoas e agora estamos aqui com o Kezhuo Qi para fechar tais acordos de forma concreta.”, ressaltou.



Charles Tang falou sobre as crescentes oportunidades de mercado chinês em relação ao empresário brasileiro. “Quando a China reatou a relação com este país em 1974, o Brasil era mais próspero e hoje é o inverso. Isso ocorre porque a China passou a ser uma nação altamente capitalista, sendo que ao contrário, o Brasil passou a priorizar a estabilidade a qualquer custo. Assim buscou aumentar as taxas de juros, abafando o crescimento. Contudo, se a gente entender como funciona a economia, o Brasil pode crescer muito, pois reúne mais condições que a China e o Japão de ser uma grande potência econômica. De qualquer forma, o comércio com a China é altamente lucrativo para o Brasil”, destacou.

Charles Tang também é membro do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial em São Paulo e do World Policy Intstitute em New York; presidente honorário da Câmara de Comércio Internacional de Beijing; Membro do Conselho Consultivo Internacional do Governo de Wuhan, conselheiro econômico do Governo de Jilin City; assessor da Associação de Amizade com Países Estrangeiros do Governo do Povo da Província de Jiangxi; conselheiro do Governo de Huainan e conselheiro do subconselho da CCPIT do governo de Nannng.