Noite de Empreendedorismo na ACI

Evento gratuito terá palestras sobre Inovação e Marketing Digital, além de lançamento de um guia com quatro volumes sobre como empreender.

A noite da próxima quarta-feira (21) é especial para o consultor sete-lagoano Gustavo Couto. Ele lança, na Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACI-SL) - rua Nicola Lanza, 140, Centro - a coleção de livros do Sebrae-MG "Guia Essencial para Novos Empreendedores". São quatro volumes que abordam temas como propósito e auto-conhecimento, empatia com o cliente e ideação, proposta de valor e modelo de negócio e como colocar as ideias em prática, incluindo questões relacionadas a estrutura, leis, etc. Os livros têm como autores, além do próprio Gustavo Couto, Cláudio Rosa (analista de Educação do Sebrae) e Marcelo Lage (consultor).

"A proposta dessa coleção é entender, de uma forma mais leve e amigável, os principais conceitos de empreendedorismo, mirando o público jovem, com uma linguagem pop e referências a Star Wars, Sílvio Santos, Game Of Thrones, Walking Dead e outras referências. É bem 'hands on' (mão na massa). Tanto que, ao final de cada conceito, tem uma atividade prática", diz o consultor.

Ressignificando

Gustavo Couto defende que gestão, por si só, não é empreendedorismo. "As grandes qualidades de um bom gestor não são as competências e habilidades de empreender. Gestão é mais planejamento financeiro, de marketing, a estrutura para fazer aquela empresa girar. Já empreender é muito mais você ir lá, entender seu cliente, identificar uma dor dele e criar um produto ou serviço que possa resolver aquela dor e nem sempre quem tem essas habilidades é um bom gestor", ressalta. Para Gustavo, o empreendedorismo não é um dom, ele pode ser desenvolvido nas pessoas. "O primeiro livro da coleção explica isso", completa.

Antes da versão impressa, que teve tiragem de apenas mil exemplares - dos quais apenas 55 deles estão à venda em Sete Lagoas (R$ 80 os quatro volumes, 500 páginas) - o Sebrae-MG lançou uma versão online que, segundo Gustavo Couto, bateu recordes de downloads (gratuitos) no site da entidade. "No site tem também o livro do professor, uma versão digital que ensina a como aplicar os ensinamentos em sala de aula", adianta Gustavo.

Palestra na ACI

Além do lançamento da coleção Gustavo Couto também palestrará sobre "Empreendedorismo e o Futuro de Sete Lagoas", também palestra no evento o desenvolvedor de novos mercados da Hotmart, Matheus Alves, sobre "Empreendedorismo e Marketing Digital". Matheus também tem história com Sete Lagoas e região. "Minha família é de Jequitibá, mas tenho muitos parentes em Sete Lagoas. Sempre estou na cidade", lembra.

A Hotmart é uma startup de sucesso não só no Brasil, mas também na América Latina, com escritórios na Espanha e França, além de representação na Itália. "Somos uma plataforma que oferece soluções para quem deseja empreender através da internet. Oferecemos soluções para e-commerce, meios de pagamento e programa de afiliados", conta o desenvolvedor. "Inclusive, dos nossos mais de 170 funcionários, temos pelo menos uns dez de Sete Lagoas", lembra.

Inscrições gratuitas para o evento: setelagoas.eventbrite.com.br

Download gratuito dos livros: academiasebrae.com.br

Marcelo Sander