GP Gerais agita autódromo de Curvelo no fim de semana

Pilotos de todo o país sobre duas e quatro rodas acelerando nas provas válidas pelos campeonatos mineiros de Motovelocidade e Marcas e Pilotos. O GP Gerais terá isso e muito mais com atrações para toda a família em dois dias de velocidade e emoção neste sábado, 3, e no domingo, 4. A programação será no mais novo autódromo internacional do país, o Circuito dos Cristais, em Curvelo.

Sábado a programação começa já às 8h30, com os treinos classificatórios da motovelocidade, com as máquinas divididas em três pelotões distintos: SBK Pró/SBK Master/ SBK Stock; 600 Supersport/ 600 Superstock/600 Master e Light; além da Touring, destinada a quem quer acelerar com o equipamento de rua.

Em seguida é a vez dos carros definirem as posições de largada. À tarde é a vez das baterias das duas competições. E os intervalos serão animados pelo desfile de carros do Clube do Alfa e exibições, além de música e ações culturais.

A movimentação prossegue domingo, com os treinos de aquecimento e corridas, mais uma vezintercalados com várias atrações. E paralelamente estará ocorrendo a terceira etapa do Brasileiro de Trial, uma das mais espetaculares categorias do motociclismo fora de estrada. Ainda haverá espaço para os carrões da categoria Touring que, a exemplo das motos, temcomo objetivo aproximar iniciantes e donos de modelos esportivos da adrenalina das pistas.

Os ingressos para os setores A, B e C (GP Vip Village) ainda estão à venda no http://www.gpgerais. com.br, com preços entre R$ 20 e R$ 420. Nos setores A e B, menores de 12 anos vão entrar de graça. E no C, com visão privilegiada e buffet livre, crianças até 7 anos acompanhadas dos responsáveis também não pagam. Confira a programação completa: