Sada Cruzeiro volta ao ginásio do Unifemm e ingressos valem alimento não-perecível para HNSG

O time principal do Sada Cruzeiro volta às quadras no Ginásio UNIFEMM, no dia 14 de setembro, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro de Vôlei 2016. O time chega a Sete Lagoas para encarar o Minas Tênis Clube, a partir das 20h. Trata-se de um dos maiores clássicos do voleibol nacional, por isso, a expectativa é que o acesso aos jogos seja bastante disputado.

Para que mais pessoas possam participar e para promover a solidariedade, basta que o torcedor leve 1kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá) no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas e retire seu ingresso. Toda arrecadação com o evento será doada à entidade. Os ingressos estarão disponíveis a partir de terça-feira (06/09), no setor de Captação de Recursos do hospital, de 08h as 12h e de 14h as 17h.

Para o central Isac, um clássico é sempre bastante disputado. “Temos que estar preparados para tudo. Estamos treinando muito e a gente vem mostrando qualidade nos treinamentos durante este período. E esta é a hora de colocar isso em prática nos jogos. Nossa equipe tem a característica de entrar sempre para ganhar, em qualquer competição, e isso é muito bom, porque estamos sempre focados, querendo dar o máximo para conquistar tudo”, disse o camisa 12.

Campeonato Mineiro de Vôlei 2016

Sada Cruzeiro X Minas Tênis Clube

Horário: 20h

Dia: 14 de setembro

Local: Ginásio UNIFEMM

Troque 1kg de alimento por seu ingresso, no HNSG

Da redação com Ascom Unifemm