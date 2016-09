Sada Cruzeiro vence em Sete Lagoas e tira invencibilidade do Minas

Ginásio do Unifemm ficou lotado com torcida incentivando equipe todo o tempo. Alimentos não-perecíveis foram doados ao HNSG

O Cruzeiro manteve o aproveitamento de 100% no Campeonato Mineiro de Vôlei. A quarta vitória em igual número de jogos veio no principal confronto até agora, o clássico contra o Minas. Reforçado pelos campeões olímpicos William e Evandro, o time celeste confirmou o favoritismo e venceu por 3 sets a 0, na noite desta quarta-feira, em Sete Lagoas. As parciais foram de 25/20, 25/17 e 25/23.

O jogo teve ingressos esgotados, lotou o Ginásio da Unifemm, e foi marcado pela solidariedade. As entradas foram trocadas por um quilo de alimento não perecível e o total arrecadado foi doado ao Hospital Nossa Senhora das Graças, que atende a pacientes de Sete Lagoas e outras cidades e localidades da região.

Dentro de quadra, o Cruzeiro foi sempre superior. E abriu 2 a 0 com tranquilidade, com William distribuindo com a qualidade conhecida e Evandro se destacando também no bloqueio. No saque, Leal causava estrago na recepção minas-tenista. Só no último set é que o Minas começou em vantagem, mas acabou levando a virada no fim, quando a equipe estrelada fez 19 a 18 e partiu rumo ao triunfo, fechando em 25 a 23.

O Cruzeiro manteve a ponta do Estadual, com 11 pontos - venceu uma vez no tie-break, contra o Juiz de Fora. Já o Minas, que tem apenas dois jogos, perdeu a invencibilidade e soma cinco pontos – a exemplo do rival estrelado bateu o Juiz de Fora em duelo de cinco sets.

O Cruzeiro volta a jogar no próximo sábado, quando receberá o Montes Claros no Ginásio do Riacho, em Contagem, às 19h. O Minas terá pela frente o mesmo adversário, mas só em 22 deste mês, no Ginásio Tancredo Neves, no Norte de Minas.

Da redação com Superesportes