Inscrições para 25ª Copa Eldorado começam nesta segunda-feira (19)

Público extraordinário, futebol de altíssima qualidade, isso e muito mais é o que projeta a organização da 25ª Edição da Copa Eldorado, visando tornar a competição, o maior evento esportivo da região.

Definidos os detalhes na reunião que aconteceu no prédio das Faculdades Promove na manhã desta quinta-feira (15), com a participação dos diretores da Rádio Eldorado Álvaro Vilaça e Marcio Portilho, representantes do setor comercial, administrativo e de comunicação do grupo.

Diversas equipes já manifestaram o interesse em participar da copa, inclusive times de cidades como Paraopeba, Prudente de Morais e diversas outras da região de Sete Lagoas.

Na ocasião ficou definido que as inscrições serão abertas na segunda-feira (19), a taxa será de R$450,00 e deve ser paga no ato da inscrição, a vista ou no cheque pré-datado.

A primeira reunião com os dirigentes das equipes participantes será realizada no dia 7 de novembro, às 18h30min, no Prédio das Faculdades Promove, situado na Rua Dr. Pena 35, na qual as equipes deverão entregar as fichas preenchidas pelos atletas, cada time poderá relacionar 28 jogadores.

Para a edição 2016/2017, serão disponibilizadas entre 16 e 24 vagas para as equipes de Sete Lagoas e região. Se confirmada a participação de 24 equipes, o torneio terá 8 chaves com três times, os dois primeiros colocados de cada chave avançam para a fase eliminatória.

A Primeira Rodada acontecerá nos dias 10 e 11 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro, os estádios que sediarão os confrontos serão:

CAP

BANGU

CURITIBA

SERRINHA

IDEAL

MONTREAL

EUCALIPAL

ARENA DO JACARÉ

Nos finais de semana de Natal e Ano Novo, não haverá jogos. Os confrontos semifinais, devem acontecer no dia 25 de janeiro, quarta-feira, à noite, em horário a ser definido, na Arena do Jacaré. Atendendo à solicitação do grande público que compareceu à final da última edição da Copa, a previsão é que a disputa pelo terceiro lugar e a grande final, aconteçam no dia 28 de janeiro, sábado, o primeiro jogo às 15h e às 18h a decisão do título, evitando assim, a exposição ao sol intenso.

PREMIAÇÃO

As três equipes que confirmarem o melhor desempenho na Copa receberão as seguintes premiações:

1º lugar: R$4.000,00

2º lugar: R$2.000,00

3º LUGAR: R$1.000,00

Da redação