Bernardo Actos ganha cinco medalhas no Pan-Americano de Ginástica Artística

O jovem ginasta do Minas, o sete-lagoano, Bernardo Actos, de 17 anos, foi o destaque no Campeonato Pan-Americado Juvenil e Adulto realizado no último fim de semana, em Sucre, na Bolívia. Ele foi o campeão geral da competição conquistando cinco medalhas.

No primeiro dia do campeonato, no sábado, 17, Bernardo já conquistou o título de campeão individual geral. Ele ficou com o ouro no solo, a prata nas argolas e o bronze no cavalo com alças. No domingo, 19, Bernardo encerrou a competição com mais um ouro, nas barras, e mais uma prata, na paralela. O sete-lagoano participou do Pan-Americano como um dos membros da seleção brasileira.

Por Renato Alexandre