Pão de queijo produzido em Sete Lagoas acaba de sair do forno

Muitos consideram o cenário de crise econômica um momento inadequado para novos investimentos, mas Vagnaldo Fonseca pensou justamente o contrário. Há 23 anos à frente da Gellak, indústria de sorvetes, picolés e açaí, o empresário escolheu o momento crítico da economia brasileira para investir em um novo ramo alimentício: o pão de queijo Favorito.

Depois de estudar e conhecer melhor a produção Vagnaldo enxergou a oportunidade do negócio. “Há dois anos já tinha pensando em produzir o pão de queijo e desde então venho estudando para conhecer melhor todo o processo de produção. Com a crise econômica e a temporada de inverno, que influencia bastante nas vendas dos nossos produtos, resolvi investir, de fato, na produção”.

Devido ao difícil acesso a outras indústrias, Vagnaldo teve que aprender sozinho a produzir o pão de queijo. Por estar no ramo de indústrias, confessa que teve uma facilidade, mas nem tudo são flores. “Estudei e viajei muito em busca de informações que pudessem me ajudar na produção, mas tive muitas dificuldades, já que muitas fábricas não permitem a entrada. Então depois de conhecer e experimentar tudo que podia, decidi começar a produzir”, conta.

FELIZ COINCIDÊNCIA

No dia 17 de agosto é comemorado o dia do pão de queijo e, coincidentemente, foi o dia em que foram produzidos os primeiros pães de queijo Favorito. “Foi uma coincidência muito feliz, acredito que começamos com o pé direito por estrear justamente no dia do pão de queijo”, diz.

ECONOMIA

SETE-LAGOANA

Além da cidade ganhar um produto produzido aqui, a produção de pão de queijo movimenta a economia da cidade de forma positiva. “Eu amo Sete Lagoas e escolhi aqui para viver e constituir minha família e por isso acredito em todos os investimentos feitos na cidade. Como o produto é produzido aqui, de certa forma, é uma vantagem para as redes de supermercados que têm o fácil acesso. Também vamos gerar empregos à medida que a produção vai crescendo”, comenta.

DIFERENCIAL

Vagnaldo queria produzir pão de queijo, mas não queria fazer mais do mesmo. “Não queria nada comum, desde o nome. Existem muitas marcas com nomes parecidos no mercado e queria algo diferente, então, depois de muitas ideias escolhermos o nome Favorito. Quanto a receita do pão de queijo ela é especial e conta com um dos melhores queijos de Minas”, conta.

PRÓXIMOS PROJETOS

Depois de produzir sorvetes, picolés, açaís e agora o pão de queijo, Vagnaldo tem grandes expectativas. “Acredito que o pão de queijo é só o começo de uma nova história, já que a estrutura que temos hoje permite produzir diversos produtos na área de congelados. Por exemplo, o segredo do pão de queijo está na forma de congelar desde a produção até à entrega e com a experiência e estrutura que já temos para os nossos produtos percebi que seria totalmente possível produzir o pão de queijo e outros alimentos”, diz o empresário.

Pode parecer muito arriscado investir neste momento em que o país está vivendo, mas Vagnaldo acredita que pode alcançar todos os seus sonhos. “Quando percebo que tenho ao meu lado pessoas que me dão forças e acreditam, junto comigo, em meus sonhos, não tenho por que não seguir em frente. Acredito e luto para que todos os meus sonhos virem realidade”, finaliza.

ADRIELLE LOPES