Roubo de veículo, perseguição, tiros e quadrilha presa

Na tarde desta terça-feira, 23, a Polícia Militar finalizou uma ocorrência com roteiro de filme. Por volta das 15 horas uma vítima estava em seu veículo Astra (bege) na avenida Perimetral, bairro Manoa, quando foi abordada por seis indivíduos que estavam um Corola (prata) que armados anunciaram o assalto.

Durante a abordagem a vítima e algumas testemunhas chegaram a entrar em lugar corporal com os autores, conseguido desarmar um deles. Os suspeitos conseguiram fugir nos dois veículos, mas depois de realizar rastreamento a primeira parte do grupo - L.E.L.O., 18 anos, C.F.M., 20 anos, J.C.G.M., 19 anos e A.J.O.N., 17 anos - que estavam Corola foi encontrada na Serra Santa Helena. Com eles foi localizado R$ 83 em dinheiro e dois aparelhos de telefone celular.

Já o Astra (da vítima) foi visualizado na BR-040 sentido Paraopeba. Quando perceberam que seriam abordados os autores efetuaram disparos de arma de fogo contra a viatura policial. Os criminosos ainda atiraram em um caminhão que transitava pela rodovia na tentativa de provocar um acidente que poderia facilitar a fuga.

Os militares reagiram também com disparos de arma de fogo e M.S.S., 17 anos, foi atingido na região lombar perdendo o controle do carro que capotou. No veículo também estava o autor P.H.C.B., 17 anos. Do lado de fora do automóvel, os policiais apreenderam um revolver calibre .32 e no interior do mesmo dois aparelhos celulares. Os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, sendo que o autor M.S.S. foi encaminhado ao Hospital Municipal permanecendo sob escolta policial.