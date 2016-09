Polícia Civil prende dois autores de latrocínio de aposentado da CEMIG, outro continua foragido

A Polícia Civil de Sete Lagoas agiu rápido e prendeu dois autores do assassinato do apontado da Cemig, Leonaldo Lucena Mendes, ocorrido no dia 12 de agosto no bairro Canaan em Sete Lagoas. A investigação concluiu que foi cometido crime de latrocínio e uma mulher e dois homens estavam envolvidos. Os dois presos confessaram o crime.

Leonaldo foi encontrado morto em seu apartamento. Ele estava com as mãos e pés amarrados e com sinais de estrangulamento. O imóvel estava revirado e a família detectou a falta de vários pertences.

O Delegado, Leandro Andrade Saraiva, comandou as investigações. Com a sua equipe refez os últimos passos da vítima, descobrindo que, na noite anterior ao encontro do corpo, Leonaldo esteve em um bar, também no bairro Canaan. As filmagens obtidas no local mostraram que ele conversou com uma mulher e foi seguido quando saiu do estabelecimento.

Uma testemunha afirmou que viu Leonaldo caminhando em companhia da mesma mulher até o prédio onde residia. Eles foram seguidos de longe por dois indivíduos. Depois de vários levantamentos, a identidade da referida mulher foi descoberta e apurou-se que é usuária de drogas e com várias passagens pela Polícia.

Joseny Alves de Oliveira foi presa no dia 23 de agosto. Ela confessou o crime e informou o nome dos dois comparsas. Cleiton Pereira dos Santos, que também foi preso semana passada, e Fabrício do Carmo Viana, que teve a prisão decretada e encontra-se foragido. Cleiton e Fabrício também têm antecedentes criminais.

Cleiton confessou que praticou o crime junto com Joseny e Fabrício e revelou, ainda, que todos estavam drogados e decidiram roubar Leonaldo no momento que o viram, sendo tudo facilitado pela ação de Joseny que abordou e acompanhou a vítima até sua casa.