Traficante que fazia tele-entrega de droga é preso no CDI II

Na noite desta quinta-feira, 8, a Polícia Militar recebeu denúncia de que em uma rua do bairro CDI II estaria ocorrendo tráfico de drogas na modalidade conhecida como “tele-entrega”. No local, foi preso um suspeito com cocaína.

A ocorrência foi registrada às 20h30 na rua Silvano Gozzer onde os militares se depararam com um Fiat Pálio (cor cinha). Foi preso D.M.S., 25 anos. Com ele foram encontrados 11 papelotes de cocaína que seriam utilizadas para o tráfico. Durante a ocorrência foram apreendidos dois aparelhos de telefone celular que a todo momento recebiam ligações de clientes solicitando drogas.

O autor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.