PRF prende dupla com meio quilo de crack na BR-040

Durante fiscalização na Unidade Operacional da PRF Sete Lagoas, foi preso W. U. S., 24 anos, e apreendido o menor D. D. G. D., 17 anos, por tráfico de drogas. Eles estavam uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister quando foram abordados nessa terça-feira, 13, no km 471 da BR 040.

W. U. S. estava na direção da moto e iniciou uma tentativa de fuga, acelerando o veículo, mas os agentes PRF´s conseguiram interceptá-lo. Diante a atitude suspeita, de imediato foi realizada busca pessoal e localizada uma barra de crack (aproximadamente 500 gramas) na mochila que estava com o menor D. D. G. D. Ele alegou ser dono da droga, o que não convenceu os policiais. A carteira de bolso com documentos do maior W. U. S. também estava na mochila e esse já responde inquérito criminal por tráfico.

Os autores disseram que são de Corinto e vieram a Sete Lagoas comprar o entorpecente e estavam retornando para a cidade de origem, onde iriam fracionar a droga para revender. Assim, foi dada voz de prisão aos autores, sendo eles conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas. O veículo foi removido ao pátio do pátio credenciado.