Polícia Civil prende autor de latrocínio contra mototaxista

No dia 16 de agosto, o corpo do mototaxista Salvador Furtado Gomes foi encontrado em uma estrada vicinal, no bairro Venceslau Braz, em Sete Lagoas, com vários ferimentos produzidos por faca.



A Polícia Civil de Sete Lagoas apurou que a vítima estava trabalhando em uma empresa de mototáxi e foi acionada para fazer uma corrida. No trajeto, Salvador foi golpeado dez vezes nas costas com uma faca de cozinha e, logo após, seu agressor deixou o local levando um capacete, a motocicleta, valores trocados e um aparelho celular da vítima.

A vítima ficou no local ermo agonizando até ser socorrida e, antes de falecer falou que seu algoz seria a pessoa que conhecia como “Neguinho”. Dias depois a motocicleta foi encontrada abandonada.

Os policiais civis intensificaram as investigações e através de quebra de sigilo de dados telefônicos foi possível qualificar a mulher de “Neguinho”, e assim qualificar o suspeito como sendo Ruddy Delimar Batista.

Em diligência na casa de Ruddy foram arrecadados invólucros de maconha, material para dolagem da droga, a roupa utilizada por ele no dia do crime e a chave da motocicleta roubada da vítima.

A Delegada de Polícia Fernanda Mara de Assis Costa representou pela prisão preventiva de Ruddy, deferida pela Justiça , e ele acabou sendo preso na noite desta quarta-feira, dia 14, no município de Curvelo.

Ruddy já tinha sido preso por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e agora vai ser indiciado pelo latrocínio e, novamente, por tráfico de drogas.