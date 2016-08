Propaganda eleitoral em TV e rádio começa amanhã; veja o tempo dos candidatos de Sete Lagoas

Começa nesta sexta-feira, 26, a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV dos partidos e coligações que disputam a eleição em Sete Lagoas. A ordem e o tempo de veiculação dos programas foram definidos. A coligação “Sete Lagoas Merece Respeito” do candidato Leone Maciel (MDB / PRB / PMN / PT do B / PSC / PHS / PTC / PEN / PSDB) ficou com o maior tempo na propaganda para prefeito, com 4’03’’ no bloco, além de 1.192 inserções.

A coligação “Experiência e Juventude: a força do trabalho” do candidato Marcio Reinaldo (PP / PR / DEM / PV / PTB / SD) tem o segundo maior tempo 3’33’’ e 1.047 inserções. Já a coligação “Melhor para Sete Lagoas” de Emílio Vasconcelos, ficou com 2’09” por bloco e 626 inserções. O Partido Pátria Livre de Elson da Copafer (PPL) terá 0’15” por programa mais 73 inserções.

A propaganda em bloco, que a partir das Eleições 2016 será apenas para prefeito, será veiculada de segunda a sábado. No rádio, os horários serão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, os programas serão exibidos das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. As inserções, para o cargo de prefeito e vereador, terão tempo total de 70 minutos diários, sendo 60% (42 minutos) para os candidatos a prefeito e 40% (28 minutos) para os candidatos a vereador. Em Sete Lagoas as propagandas serão veiculadas nas rádios legalizadas e em dois canais de TV (TV Centro Minas e TV Sete Lagoas).

Coligação de Leone tem maior tempo na TV e rádio

