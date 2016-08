38 candidatos a vereador são servidores da Prefeitura de Sete Lagoas

Servidores da Prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) apostaram na popularidade conquistada com anos de atuação em cargos efetivos para tentar uma vaga na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Este ano 39 se licenciaram de suas funções e suas candidaturas já foram registradas.



O servidor público que disputa cargo eletivo deve se licenciar do cargo três meses antes da eleição. Por isso, foi concedido o afastamento desde o dia 2 de julho deste ano. A Lei 64/1990 garante a esses postulantes a cargo eletivo o direito de receber seus vencimentos mesmo no período da licença.

Mas a Procuradoria Regional Eleitoral garante que todas as situações serão fiscalizadas. A chamada “candidatura fictícia” é crime e, por isso, passíveis de ações cíveis e criminais. Na eleição de 2012, foram identificados 105 servidores que se candidataram apenas para usufruir da licença remunerada de três meses.

Nos casos em que foi constatada a fraude, os servidores estão sendo acusados de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito às custas do Erário e violação a princípios administrativos, tais como o da moralidade e da legalidade, já que receberam o salário sem a correspondente prestação do serviço e sem o cumprimento da finalidade de que se originou o afastamento. Alguns deles também respondem a ações penais por crime de estelionato contra a Administração Pública. “Uma força tarefa ficará responsável por analisar estas situações”, explica Alessandro Borges, juiz titular da 263ª Zona Eleitoral de Sete Lagoas.

No município são 21 homens servidores candidatos e 17 mulheres que também ocupam função pública. O cargo onde houve o maior número de licenças foi o de professor.

Por Renato Alexandre