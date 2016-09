Coligações alinham regras para debate entre prefeitos na TV Câmara

Representantes das coligações que representam os candidatos a prefeito de Sete Lagoas estiveram reunidos nessa quarta-feira (31), na Câmara, para acertar detalhes do debate que vai acontecer ao vivo, na TV Câmara, no dia 26 de setembro, a partir de 20h. Na ocasião foi sorteada a ordem dos candidatos no Plenário no dia do evento e apresentadas as regras.

O programa na TV Câmara será dividido em cinco blocos. No primeiro, os postulantes ao cargo de chefe do Executivo responderão a perguntas da população. No segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si sobre temas que serão sorteados na hora, entre eles, saúde, educação, segurança e desenvolvimento econômico.



Na sequência, jornalistas da cidade serão os questionadores. Estarão representadas a mídia impressa, internet e rádio, além da TV Câmara. No penúltimo bloco vai acontecer nova rodada de perguntas entre os candidatos, dessa vez, o tema será livre. Encerrando o debate cada candidato terá dois minutos para suas considerações finais. O consultor jurídico da Câmara, Flavio Dumont, foi o responsável pela apresentação e colheu as assinaturas no documento que será encaminhado à Justiça Eleitoral.

Da redação com Ascom Câmara