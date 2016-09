Agenda dos candidatos a prefeito para o fim de semana

Confira!

LEONE

02/09 (sexta-feira)

8h30: gravação de programa eleitoral

10h: caminhada no comércio da rua Olavo Bilac

13h às 15h30: gravações

16h: caminhada no bairro Montreal (concentração no campo Montreal)

19h: encontro com apoiadores do candidato Luciano (PMN) no bairro Esperança

20h: encontro com apoiadores da candidata Marly de Luquinha no bairro Várzea

21: encontro com apoiadores no bairro Universitário

21h30: encontro com apoiadores da candidata Luzitânia (PMN) no bairro Santa Rosa



03/09 (sábado)

9h: gravação de programa eleitoral

14h30: caminhada no bairro Alvorada (concentração na praça do Alvorada)

19h: feirinha da Lagoa Paulino

20h: encontro com apoiadores do candidato Tiago Valgas (PSC) no bairro Aeroporto

20h30: encontro com apoiadores do candidato Janderson (PSC) no bairro Itapoã I

04/09 (domingo)

9h: caminhada na feira do Nova Cidade

13h: gravação de programa eleitoral

17h30: encontro com apoiadores do candidato Cláudio (PDT) no bairro Várzea

18h30: encontro com apoiadores do candidato Edimilson (PHS) no bairro Catarina

19h30:encontro com apoiadores do candidato José Alberto (PDT) no bairro progresso

MARCIO REINALDO

02/09 (sexta-feira)

9h – Visita ao Sindicato dos Metalúrgicos

10h – Gravação de programa de TV

Tarde – Agenda oficial

17h40 – Caminhada Bairro do Carmo

19h30 – Reunião Bairro Tmanduá

03/09 (sábado)

9h, caminhada bairro nossa Senhora das Graças.

04/09 (domingo)

9h, caminhada bairro Jardim dos Pequis.

EMÍLIO

02/09 (sexta-feira)

10h: Reunião com ASCOM Entidade de classe dos Construtores. Comitê Central

16h: Caminhada nos Bairros Universitário/Eldorado. Concentração rua Canadá com Inglaterra. (Universitário)

19h30: Reunião com lideranças locais e comerciantes do Bairro Dona Silvia. Rua: G

Elson da Copafer não enviou agenda.

Da redação