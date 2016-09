Nova pesquisa eleitoral agita política de Sete Lagoas

O registro oficial de uma pesquisa política movimentou o meio político em Sete Lagoas nos últimos dias. A amostragem está marcada no site do Superior Tribunal Eleitoral sob o em nome da empresa CP2 do Instituto Consultoria, Pesquisa e Planejamento Ltda. – EPP.

Quem contratou o serviço foi a Sempre Editora, proprietária de jornais de grande circulação estadual como “Super Notícia” e “O Tempo”. O questionário da pesquisa está disponível no site www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/pesquisas-eleitorais porém o resultado oficial só poder ser divulgado a partir do próximo dia 14.