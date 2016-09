Candidatos a prefeito trocam farpas no debate do Promove

A troca de farpas entre os candidatos marcou o debate realizado pelas Faculdades Promove na noite desta terça-feira, 14. O encontro realizado no auditório da instituição de ensino contou com a presença de assessores dos políticos, professores e universitários e teve transmissão direta pela Rádio Eldorado e TV Sete Lagoas.



Logo na entrada da faculdade um grande número de militantes esperava os candidatos em clima de euforia. Por volta das 19h40 todos os quatro concorrentes ao cargo de prefeito de Sete Lagoas já estavam no prédio. Desta vez, o candidato Leone Maciel (PMDB) marcou presença.

O mediador do debate foi o professor Giovane Marques que nos três primeiros blocos fez perguntas previamente definidas pelo Promove. Os temas foram Saúde, Educação, Segurança Pública, Gestão Pública, Cultura e Meio Ambiente. Esta parte do debate foi mais fria.

No penúltimo bloco, quando foram permitidas perguntas entre candidatos, o clima esquentou. Leone Maciel indagou Marcio Reinaldo (PP) sobre uma possível dívida consolidada da administração municipal que, segundo ele, chegaria a R$ 500 milhões. O atual prefeito desmentiu o valor e justificou o desequilíbrio da máquina pública por atrasos em repasses milionários dos governos Estadual e Federal. Ainda em sua tréplica, Marcio Reinaldo acusou, com documentos em mãos, que Leone Maciel não teria investido o mínino exigido nas áreas de Educação e Educação durante sua administração em 2007. Leone Maciel pediu direito de resposta e também com documentos alegou que Marcio Reinaldo estava enganado.

Em outro momento agitado, Leone Maciel colocou em cheque a carreira política de Emílio Vasconcelos apontando que ele só foi Secretário Municipal no governo do seu pai e ainda fez uma administração ruim no clube Democrata Futebol Clube. Emílio rebateu apontado outros cargos públicos que já ocupou e cutucou Leone por ter cometido “uma infantilidade” ao comparar um clube altamente deficitário com uma cidade que tem uma orçamento de mais de R$ 600 milhões anuais.

O candidato Elson da Copafer falou principalmente de sua experiência empresarial e de projetos voltados para a área ambiental, setor onde atua.

Por Renato Alexandre