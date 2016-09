Depois de perseguição e troca de tiros PRF prende homem e apreende 199 quilos de maconha

Quando fazia uma ronda durante a noite desta quinta-feira, 15, na BR-040, no trecho de Ribeirão das Neves, o Grupamento Tático da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu ordem de parada para o motorista do veículo VW/Golf (Ribeirão das Neves). Ele não obedeceu ao comando e fugiu. Os agentes começaram a perseguição pela rodovia e os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra a viatura.

Em seguida, o veículo entrou no perímetro urbano de Sete Lagoas gerando risco de acidentes por ruas e avenidas dos bairros Universitário, Eldorado, Jardim Arizona, Mangabeiras, Manoa e já no bairro JK, dois indivíduos abandonaram o carro e correram em direção a um matagal. Mais uma vez eles efetuaram disparos contra os agentes que desta vez revidaram. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio e W. B. O. S., 22 anos foi capturado.

Ao verificar o interior do veículo, foram localizados e apreendidos: 199 quilos de maconha (distribuídos em 148 tabletes); 02 munições de calibre .32; 02 munições de calibre .38; 03 celulares; R$ 47,00 e documentos pessoais e diversos cartões bancários em nome de M. E. M. B., 23 anos que também ocupava o veículo, mas conseguiu escapar. W. B. O. S. foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas, onde foi ratificado o flagrante. O veículo foi removido ao pátio credenciado.

Por Renato Alexandre com informações da PRF