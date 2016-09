Nova pesquisa eleitoral da CP2/OTempo é divulgada

Em Sete Lagoas, quatro candidatos disputam o posto de mandatário do Executivo; com uma população de 232 mil habitantes e cerca de 160 mil eleitores, cidade não terá segundo turno.

Nova pesquisa DataTempo/CP2 feita em Sete Lagoas entre os dias 17 e 20 de setembro mostra crescimento do ex-prefeito Leone Maciel, do PMDB, na disputa eleitoral nos dois cenários mostrados aos eleitores. No primeiro deles, em que o pesquisador apresenta aos entrevistados os nomes dos postulantes ao cargo de prefeito, o peemedebista aparece na frente, com 39,4% das intenções de voto. Em relação ao levantamento anterior, feito entre 29 de julho e 1º de agosto, o ex-prefeito subiu quase 10 pontos percentuais, já que, na ocasião, ele liderava com 30% das intenções.

Leone Maciel é seguido do candidato Emílio de Vasconcelos, que concorre pelo PSB e tem 19,6% das intenções, e pelo atual prefeito Marcio Reinaldo (PP), com 14,2% da preferência do eleitorado. Tanto Emílio quanto Marcio Reinaldo apresentaram uma queda de intenções na comparação com a pesquisa anterior. Antes o candidato do PSB tinha 24,3% das intenções de voto, e o atual prefeito, 18,4%.

Eleitores que responderam que votarão em branco ou anularão o voto somam 13,4% do total, e os indecisos ou que ainda não sabem em que vão votar representam 10,4%. Na sequência aparece o candidato Elson Copafer (PPL), que tem 2,5% das intenções de voto. Dos 715 entrevistados, menos de 1% (0,4%) não responderam.

No cenário da pesquisa espontânea, em que os entrevistadores não apresentam os nomes dos concorrentes ao eleitor, o ex-prefeito Leone Maciel também lidera. Nesse cenário, o crescimento dele em relação ao primeiro levantamento da CP2 é ainda maior. Na pesquisa atual, o peemedebista é citado por 27,4% dos eleitores ouvidos. Na sondagem passada, ele aparecia com 8,1% das intenções. Ou seja, Leone Maciel cresceu quase 20 pontos percentuais nesse cenário.

Assim como se verificado na sondagem anterior, o número de indecisos ou que não souberam responder vem na frente, com 33,7% do total. Em terceiro lugar, aparece a soma de eleitores que responderam que votariam em branco ou anulariam o voto: 18,7%. Emílio de Vasconcelos vem depois, com 10,6% das citações dos ouvidos; Marcio Reinaldo tem 8,4%; e Elson Copafer, com 0,6%. Não citou nenhum nome 0,6% do total dos entrevistados. Na sondagem anterior, Emílio de Vasconelos aparecia com 6,7% das citações, e Marcio Reinaldo, com 8,7%. O candidato Elson Copafer não foi citado pelos entrevistados no primeiro levantamento.

Rejeição. O instituto DataTempo/CP2 também apurou a rejeição dos entrevistados em relação aos candidatos. De acordo com os resultados obtidos, o atual prefeito de Sete Lagoas, Marcio Reinaldo, é o candidato mais rejeitado pela população, já que 48,1% das pessoas ouvidas disseram que não votariam nele de jeito nenhum. A comparação com a pesquisa feita entre 29 de julho e 1º de agosto mostra que a rejeição do atual prefeito aumentou. No último levantamento, ele tinha 47,7% de rejeição. Em seguida, vem Elson Copafer, com 15%.

Pessoas que responderam que vão votar em branco ou anular o voto somam 12,1%, e o número de eleitores que não souberam responder ou que estão indecisos são 10,6%. A rejeição ao ex-prefeito Leone Maciel e ao candidato Emílio de Vasconcelos reduziu, numa comparação com a primeira pesquisa. Na atual, eles têm 8,4% de rejeição e 4,8%, respectivamente. Na anterior, apareciam com 13,6% e 15,1%, também respectivamente. Um por cento dos entrevistados não responderam ao questionamento.

Registro

A pesquisa do instituto DataTempo/CP2 foi realizada entre os dias 17 e 20 de setembro e apresenta um nível de confiança de 95% e erro amostral de 3,66%. Todos os 715 eleitores entrevistados têm mais de 18 anos e estão estratificados em cotas de sexo, idade, escolaridade e renda mensal familiar. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo de número MG-04700/2016.

Anterior. O outro levantamento feito pelo instituto ouviu 700 moradores de Sete Lagoas entre os dias 29 de julho e 1º de agosto. Da mesma maneira, todos os entrevistados tinham mais de 18 anos. O nível de confiança também era de 95%, e o erro amostral de 3,7%. Essa sondagem está registrada no tribunal sob o protocolo de número MG- 02274/2016.

Da redação com O Tempo