Sete Lagoas faz bonito no Enduro da Independência 2016

Acabou-se o que era doce! Foram 523 km de muita trilha, poeira, travessias de rios e riachos, pedras que não acabavam mais, subidas intermináveis, descidas insanas e tudo meticulosamente planejado para minar nossas forças e resistência e exigir ao máximo de nossas motocicletas. Vários foram ficando pelo caminho e, dentre eles, eu. Minha moto não aguentou e deu problema no motor. Foram mais de 200 pilotos de todos os cantos do país. O nível técnico das trilhas, muito elogiado, foi o grande diferencial desta 34ª edição que passou por seis municípios (Cordsburgo, Paraopeba, Monjolos, Santo Hipólito, Presidente Juscelino e Inimutaba) além, é claro, de Curvelo, cidade-sede do evento.

Para se ter ideia da estrutura e logística que apoiavam nossa pequena equipe de cinco pilotos formada por Gustavo Figueiredo (Cueca), Luiz Gustavo Lino, Leonardo Mello, Gleiston Lacerda e Lincoln Costa, tínhamos uma pick-up que rodou 900 km para levar gasolina, lanches, água e fazer pequenos reparos de urgência. O mecânico Henrique Calixto, da oficina HC Racing, estava sempre nos pontos previamente definidos para que pudéssemos continuar na prova. Deixo aqui minha homenagem a todos os mecânicos que fazem às vezes até milagres para que seus pilotos se mantenham na competição.

Se para todo esforço existe a recompensa, para nossa pequena equipe não foi diferente. Luiz Gustavo Lino, o “Netão” conseguiu um belíssimo 5° lugar na categoria novatos ficando atrás somente de campeões brasileiros e mineiros. Leonardo Mello, o “Salsicha”, garantiu a 6ª colocação também na novatos. Gleiston e Lincoln, que correram na categoria duplas estreantes, ficaram em 7° lugar apesar de competirem contra pilotos que já foram vencedores em várias categorias. E eu, apesar de não ter corrido os dois últimos dias de prova, consegui uma 29ª colocação na novatos, me colocando melhor do que pilotos que fizeram os quatro dias de prova. Apesar do meu objetivo não ter sido alcançado (queria muito completar todos os dias de prova) agradeço a todos que me apoiaram: Léo Campolina e jornal Sete Dias, Márcio Jr da Locvel, Alisson César “Presuntinho Preparações”, Marcinho e Orlando da Stock Pneus, Henrique da HC Racing, meus pais Helena e Raimundo da Fazenda Montezuma e minha esposa Tatianny. Ano que vem tem mais Braaap Braaap...

Gustavo Figueiredo