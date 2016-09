Candidatura de Daniel Valadares à Prefeitura de Araçaí é impugnada

A juíza Kellen Cristini de Sales e Souza, titular da 206ª Zona Eleitoral, acatou denúncia do Ministério Público e da coligação “O trabalho precisa continuar” é impugnou a candidatura de Daniel Valadares em Araçaí. A decisão foi divulgada na última sexta-feira, 9, e movimentou a política do município. A assessoria jurídica do impugnado já apresentou defesa no Tribunal Regional Eleitoral (TER) o que garante sua candidatura até decisão posterior.

O SETE DIAS teve acesso a íntegra da sentença. A denúncia do MP e da coligação do candidato a reeleição de prefeito, Alessandro Sampaio, e baseada na reprovação de contas de 2007 quando Daniel Valadares estava em seu primeiro mandato como prefeito do município. O Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCMG) emitiu parecer pela rejeição das contas e, em 2014, a Câmara Municipal seguiu esta orientação.

Segundo o parecer do Tribunal de Contas as contas forma rejeitadas “tendo em vista que foram empenhadas despesas além do limite dos créditos autorizados, no valor de R$ 482.822,33, contrariando as disposições da Lei 4.320”. O órgão fiscalizar justifica que não foram “editados decretos para aberturas dos créditos”.

A sentença aponta trechos da defesa do impugnado que, em síntese, alega que erros processuais foram corrigidos na época e ainda aponta erros no processo de reprovação de suas contas pelo Legislativo. O documento também mostra que Daniel Valadares tentou derrubar a decisão dos vereadores no Tribunal de Justiça, mas não obteve êxito.



Em sua decisão a juíza Kellen Cristini de Sales e Souza entendeu que “as irregularidades apontadas pelo TCE-MG em seu parecer podem ser adjetivadas de insanáveis, por serem irregularidades revestidas de tal gravidade que não se resolvem com um simples ajuste de conduta do responsável ou de gestão de órgão fiscalizado, sendo inobservada a previsão legal quanto à abertura de crédito suplementar”. “O impugnado não pode alegar que sua conduta não se revestiu de caráter doloso, na medida em que tinha plena ciência, por expressa previsão legal, quanto à necessidade de edição de decretos para abertura de créditos suplementares e especiais e, não obstante, assim não procedeu”, completa a magistrada.

Diante desses argumentos a chapa “Para voltar a cuidar de nossa gente com Honestidade e Carinho”, encabeçada por Daniel Valadares foi impugnada. Ele administrou Araçaí em dois mandatos (2005-2008 e 2009-2012) e continua com forte apoio popular na cidade. Sua assessoria jurídica apresentou nesta segunda-feira, 12, recurso no TRE contra a sentença. A decisão poderá sair antes da eleição, enquanto isso, sua candidatura continua mantida sob júdice. A advogada também confirmou que em caso de outra derrota, a demanda será levada para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) onde a decisão final pode demorar muito mais tempo.

