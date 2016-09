Veja quem são os candidatos a vereador nas cidades da Comarca

Nossa Comarca tem as zonas eleitorais 263ª, 264ª e 322ª. Além da própria Sete Lagoas outros sete municípios estão incluídos nesta área de atuação judicial dos juízes e promotores instalados em Sete Lagoas. Na edição anterior publicamos o nome, número e coligações dos 380 candidatos a vereador de Sete Lagoas. Com a grande repercussão trazemos agora os candidatos a vereador dos municípios da Comarca, são eles: Baldim, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jequitibá e Santana de Pirapama.

BALDIM

PPS/PRB

Ademir de Antonio Quirino – 23600

Arnaldo Sabino – 23666

Bruno Moreira – 23333

Delegado Cristiano - 23222

Dona Ana - 10123

Fernando do Bilim - 23000

Igor Do Zé Pão - 10500

Ju - 23555

Licinha - 23455

Lico Preto - 23500

Marcinho do Pão De Deus - 23123

Natália - 23453

Osmarzinho - 10010

Raimundo Capanga - 23200

Renata - 23700

Vando - 23456

PSDB/PMDB

Adilson Sumidouro - 45615

Adriano do Devani – 45630

Bárbara - 15610

Hugo Tomaz - 15603

Inomenata - 15012

Joel - 45678

Marcos Venâncio - 15100

Margarete do Bernardo - 15670

Milton Luiz - 15210

Nalva - 15678

Nilsinho Germano - 45200

Pedro do José Antonino - 15123

Quimquim - 15650

Suely Martins Silverio - 15110

Toco da Cerâmica - 15111

Veio do Totó - 15630

Xandão - 15690

Zenite Xavier - 15601

PT do B/PDT

Chiquita - 70407

Cleuzinha Do Timoteo - 70123

Gerson da Agua Boa - 12421

Joaquim São Vicente - 12222

Jonas Benicio - 70707

Marcelo do Bolo - 12212

Pedro do Carretel - 70255

Rafael da Cuia - 12112

Regina Aparecida - 12247

Renato de Souza - 12234

Thais da Bethe - 70555

Tico do Carlim - 12147

Toninho Andrade - 70111

PT/PMN

Beth Palhares - 13456

Caike - 13222

Celio Diniz da Saritur - 13030

Daniela Cota - 13333

Edna da Caipifruta - 33153

Ildefonso Auto Escola - 33777

João do Thayller - 13623

Juliano Bastos - 13011

Lilian Mordente - 13789

Luciana Tatoo - 33007

Lu da Vila Amanda – 13193

Melado - 13015

Nelis Vitor - 33000

Pretinho - 13123

Remi Rodrigues - 13000

Ronildo do Salão - 13130

Rosimeire Marques - 13500

Ze Boy - 33333

PHS/DEM

Alirio - 31234

Carlinhos Bauer - 25220

Clelia Do Iton Reis - 20620

Darci Taxista - 25222

Esmael do Petroboi - 31100

Leco de Donalia - 25500

Lulu das Paradas - 25625

Marlene Silva - 25200

Marquinho Mecanico - 25678

Moacir Serralheiro - 31456

Pastora Lucia Motorista - 31107

Perpetua Carioca - 20660

Sargento Magela - 22190

Soraya - 25444

Vani - 25123

Virginia - 20640

CACHOEIRA DA PRATA

PMN/DEM

Creuza - 33225

Davi - 25000

Elizangela de Nonato - 33340

Enio Bertolino - 33610

Fernando de Devani - 33600

Graciela - 33635

José Aparecido - 33333

José Augusto - 25777

Kenny - 33033

Mastiguinha - 33666

Milton - 25678

Pastor Jucélio - 33123

Rose da Tapera - 33514

Ualison - 25500

Valéria de Marilá - 33000

Vitor - 25123

PSC/PTB

Amanda da Contabilidade - 20900

Arilson de Ari -20500

Cassinho - Cássio Cross - 20000

Desiree do Macarrão - 20669

Flávio de Abel - 14007

Gabriel Motoboy - 20007

Glauder de Eunice - 20123

Jandim Godoy - 20800

Leonardo (Bafo)- 20222

Lucas Neto de Parrudo – 20999

Marli Militao – 20620

Maryane de Tutty – 20020

Serjão Pedreiro – 20300

Tiago Sabão – 20100

Tidoca – 20200

Titi de Totone - 20111

PHS

Edvander - 31089

Elias Pedreiro - 31728

Gegê - 31123

José Adão - 31234

Karinna Amaral - 31333

Ladim Vieira - 31666

Lanir Gonze (Juruna) - 31111

Rogério Pedreiro - 31000

Rosana - 31080

Solange Viana – 31126

Adim - 15501

PMDB

Antonio Pedro - 15345

Bruno dos Anjos - 15171

Dinei de Bené - 15000

Edna do Salão - 15558

João Irmão De Jânio - 15255

Leila Cláudia - 15100

Luciana Carvalho - 15555

Maurílio Sabiá - 15777

Neném de Adilson - 15678

Nilo de Zé Brigui - 15111

Parceragem - 15210

Paula Crispim - 15312

PSDB/PP/PR

Arimar - 11333

Armênio - 45000

Bruna Mello - 45269

Célia - 11444

Eduardo Pidão - 11111

Flávia de Ladu - 22678

Geová Internet - 22123

Indalécia de Fátima - 11222

Itamar - 22847

Johw Moreira - 11777

Juninho de Altivo - 45750

Lázaro Santiago - 45555

Nilson Padeiro - 11123

Renatinho Restelli - 11007

Tatiane Cristina - 45357

Vitinho de Patrícia Professora – 11000

FORTUNA DE MINAS

PMDB/DEM

Briguel 25000

Chico de Romeu 15678

Dinho 25222

Evaldo de Três Barras - 15220

Jackson Koringa Locutor - 15123

Julio De Córrego De Areia - 25777

Junão - 15000

Natácio de Três Barras - 25333

Nega De Beira Córrego - 17999

Rafaela - 15244

Rosa - 25650

Tia Ilma - 25622

Vanilde de Córrego De Areia - 15888

William Periquito - 25123

Xinha - 15085

PP/SD

Cachoeirinha - 11000

Copeia - 77720

Dona Clésia - 11011

Eduardo Cunha - 77153

Eleni - 77127

Fabiana Fafá - 77007

Gilmar - 77777

João Paulo de Amazilia - 11333

Regis de Sr. João - 77013

Telmice - 77077

Tulú - 77123

Wesley Vermelhão - 11609

PSC

Bruno Figueiredo - 20300

Gelson de Ataíde - 20320

Luciano de Cendino - 20123

Luciano Pedreiro - 20250

Luna - 20220

Zí - 20456

PV/PSDB

André de Nica - 43555

Anizio da Cerâmica - 43100

Bruno de Marcinho - 43550

Gleison Eletricista - 45123

Ivan Pontes - 43444

Joao Ribeiro - 43210

Jorginho Da Oficina - 45619

Leco de Afonso - 45678

Luanda - 45555

Lú De Sô Santos - 43333

Marcelo Diniz - 43330

Paula - 45186

Roberta do Churrasquinho - 43219

Roberto Jacaré - 45000

Ronan Reis – 43123

FUNILÂNDIA

PTB/PSD

Angélica - 14501

Carlinho da Sede - 55123

Catherine - 55444

Daniel Muleta - 55222

Eloi - 55456

Elson Suca - 55555

Expedito da Fé - 55100

Gleice da Feirinha - 55034

Higino Enfermeiro - 14000

Ivone da Padaria - 14444

Janete Patronato - 55777

José Gonçalves - 55011

Juninho Ferraz - 55500

Léo do Patronato - 55111

Nilson Lopes - 55666

Thiago Cabeção - 55010

PMDB/PC do B

Adilson Marcão - 15150

Carlos Barbosa - 15789

Dona Rosana - 15517

Hamilton Moura - 65040

Luma Carolina - 65950

Maria Geralda - 15123

Marquinho Da Auto Escola - 15505

Paulinho Borjão - 65000

Reinaldo Lopes (Balãozinho)- 65123

Ronaldo São Bento - 15506

Valdir do Varandão - 65226

Vaninha da Sede - 65432

Verinha - 15916

Wellington Chorão – 15000

PMN/PP/PV

Cecilio do Taxi - 33690

Edmilson da Sede - 11300

Elizângela - 43500

Evandro Dvries - 11123

José Geraldo - 33123

Loro - 33780

Maria de Nestor - 33457

Renato Candango - 33700

Sibele - 33246

Silmara – 11363

Sulivan - 11777

Tarciso - 33444

PSDB/PRTB/DEM

Adriano do Condomínio - 45123

Bete de Serenita - 28603

Cristiane Barbosa - 28123

Gisele de Marquinhos - 28604

Horacio - 25555

Jose Luiz - 25123

Lucilia - 25111

Maria do Bar - 28000

Nick de Eva - 28444

Renato de Kiko - 28333

Tomate - 45000

Zé de Paula - 25602

PDT/PHS

Adelcio - 12111

Branco - 12222

Divino - 31959

Doutor Agnaldo - 12000

Gilberto - 12333

Gleissin - 12555

Jessica de Elton - 12999

Lilia Lages - 12123

Maninho - 12345

Marluce – 12777

Paulinha Sobrinha de Soares - 12234

Romildo - 31155

Toninho do Depósito - 12666

Vicente de Dona Mundica - 31456

PEN/PSC

Augusto da Andréia - 51234

Carlinhos Saco Da Vida - 51555

Denyara Cambaubas - 51122

Dim de Luciano (Boitatá) - 20297

Jair Eduardo - 20610

Jaque do Cartório - 51333

Juliana Rosa - 51333

Mariza de Marcio Gordo - 51200

Ruan do Sr Nelson – 20800

Warlen do Treitão – 51123

Zequinha - 51222

INHAÚMA

DEM/PT

Ana Paula - 25024

Blair - 25456

Castilho - 25678

Celso Contador - 25123

Dona Lourdes - 25225

Eliana - 25345

Gordo Pedreiro - 13333

Hernando de Nicanor – 13777

Lucio de Vaíra - 13131

Marcia - 13999

Patricia Professora - 13123

Paulo Ricardo - 13525

Rogerio dos Maias - 25620

Zito - 25444

PSD/PT do B

Boi Branco - 55123

Cassinho de Ari – 55222

Davi de Tiobó - 55000

Dayane - 55153

Deusanio - 55999

Doquinha - 70777

Fernando - 55444

Geraldo Enfermeiro - 70444

José Antônio - 55220

Leandra de Alex Tinico – 55381

Luciana do Salão - 70123

Mara de Tiao de Coco - 55333

Marquinho - 70013

Osmar Barbeiro - 70555

Tinka - 55111

Vilma de Neiva - 70111

PDT/PP

Andrieli do Lava Jato - 12001

Aparecida - 12999

Bim Do Taxi - 12125

Carlinhos Vargem Grande - 12525

Christiane de Melo Moreira - 11004

Gilberto de Quilera - 11234

Jankell do Riacho De Areia - 11666

Leandro da Kombi - 12052

Luciana - 12535

Marreta - 11222

Mirico - 11200

Rejane - 12345

Ricardo (Nô)- 12222

Roberta de Geraldo Genubeque -11567

Rogerinho da Vargem Grande - 12212

Romario Miranda - 11444

PMN

Adão Da Fazenda São João - 33831

Ademir De Ademir De Sinésio - 33333

Adriana De Rubens - 33533

Alvaro Abreu - 33444

Aparecida Dos Quarteis - 33999

Betinho De Prata - 33553

Bruna - 33033

Geraldo Dos Quarteis - 33111

Gilson - 33555

Gustavo Do Riacho - 33456

Kenia Aparecida - 33001

Nelson - 33123

Rogério Do Café - 33000

PSDB

Doré - 45555

Eliane Botelho Costureira - 45777

Flavio do Táxi - 45888

Joao da Serraria - 45123

Magna do Bar - 45666

Miro da Coca - 45222

Ná dos Maia - 45000

Regis do Riacho - 45999

Rodrigo da Serralheria - 45678

Tio Chico - 45345

PSC/PV/PMDB

Ademirzinho - 20111

Aline de Marta - 20222

Bim de Mundicão - 20123

Biscoito - 20800

Diu - 20567

Elber de Messias - 20213

Geraldão - 20333

Marcelo - 20220

Niquinha - 43444

Pamela Despachante - 15555

JEQUITIBÁ

PSDB/PROS/PT

Antonio Jose - 45650

Edimilson - 45614

Eliana Bebedouro - 45345

Hanna Karina - 45123

Itamar Oliveira - 45777

Joao Batista - 45045

Joao Cesar Filho de Chucalho - 90000

Joao Vitor - 45678

Lidiane - 90922

Nanda - 90322

Natanael da Academia - 90821

Neca - 45622

Osvaldinho Padeiro - 90111

Paulo do Taxi - 90300

Serginho de Vargem Bonita – 45145

Taninha de Zico - 90777

Taquinho Genro Do Ze Guela – 45456

Tiaozinho - 13456

DEM/PTB/PMDB

Carol Neta De Arlindo - 25444

Celso da Vargem Bonita - 25234

Dilson Resende - 14325

Gabriel - 14123

Giani - 15123

Marcão do Souza - 15473

Marcilão - 25225

Regina - 25555

Reis - 25620

Roberto do Táxi - 15415

Vanusa de Lucão - 25145

PRB

Café - 10109

Elida - 10104

Geralda do Luis Campelo - 10105

Maria do Campo Alegre - 10102

Valdir do Onibus - 10101

Wilson Martins - 10106

PSB/PMN/PP/PDT

Carlinhos Cabaré - 40123

Cloves do Onça - 33222

Darlan de Roberto - 11222

Dona Laura - 12222

Eduardo Karioka - 11123

Estela do China - 12699

Evandro - 33313

Evangelista Sorriso - 12136

Geraldão - 40555

Geraldinho - 11333

João Pedro - 33123

Lia Sô Dico - 33333

Lindim - 33344

Milton Crente - 33245

Natalia do Ismael - 33321

Paulinha de Sô Julio - 40444

Solange - 12456

SANTANA DE PIRAPAMA

DEM/PTB

Adilacir Perpetuo - 25625

Ana Vidal - 14222

Angela Valgas - 25602

Anunciaçao - 14101

Augencio - 14444

Bebeto - 25678

Divino do Rio Preto - 14123

Heverton Cantor - 25650

Joaquim do Vitalino - - 25123

Lourdes do Fundo Do Saco – 14100

Marcinho - 14333

Tiago Falcao - 14111

PSC/PR

Adeliana (Dê)- 20200

Anastacinho - 20555

David Barbosa - 22000

Edmilson do Roque - 20123

Edna do Cabaça - 20111

Espedito - 20100

Hercilio do Oliveira - 20000

Joaquim Barbosa - 20600

Ju do Alexandre - 20640

Lú do Nadir - 20800

Luiz do Queijo - 20400

Maria de Oliveira – 20120

Paula das Porteiras - 22222

Ronan - 20700

Roque Falcao - 20500

Tica - 22001

Tuca da Leonila - 20900

Ze do Dionel - 20300

PDT/PSDB/PV/PROS

Adilson Preto - 45423

Cici - 43321

Deca - 45123

Felipe - 43100

Joao do Anibal - 43123

Luciana Vaz - 43000

Maria Neuza - 90009

Maria Vidal - 45000

Picão - 12123

Quinquin – 45555

Regino - 90670

Sara - 90000

PRB/SD

Faiete do Riacho do Barro - 77777

Jacira Santos - 10000

Laerte Santos - 77700

Lau - 10222

Samuel Dias - 77123

Soninha - 10444

PMDB/PP/PT/PSL

Abraão - 15620

Adilson Do Nadir - 15020

Ana do Rubens - 11100

Carlinhos Falcão - 13300

Celina Almeida - 13000

Dé da Mancha - 17000

Dimas da Eva - 17400

Everaldo (Neneco) - 11400

Ge do Inhame - 11000

Geraldinho Cartucheira – 11500

Glaucio do Delcinho - 15650

Iara Ribeiro - 13100

Lais Ribeiro - 13200

Liu do Zé do Vidinho - 17333

Nestor - 11640

Tia Lucia - 15615

Vilma Moreira - 17900

Zezão - 15605