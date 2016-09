Vereadores derrubam decreto que previa nova licitação do Alternativo

Depois de derrubarem o parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) para o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 35/2016 que derrubava o decreto do Executivo, os vereadores realizaram uma Reunião Extraordinária e aprovaram o texto. A sessão extra foi solicitada por Marcelo Cooperseltta (PMDB) para a votação final do PDL que “susta o decreto regulamentar nº 5.461 de 18 de maio de 2016 que justifica a conveniência da outorga de permissão para o serviço de transporte público alternativo do município de Sete Lagoas”.



Vários motoristas do transporte alternativo participaram da sessão nessa terça-feira (20) para acompanhar a votação. Por esse motivo a pauta foi invertida e as votações ocorreram antes da apresentação das matérias. O vereador Milton Saraiva (PP) se absteve de votar. Dalton Andrade e Pastor Alcides não estavam presentes no momento da votação. O Decreto do Executivo previa o fim de algumas linhas de ônibus do transporte alternativo em Sete Lagoas com a abertura de um novo edital para o transporte coletivo.

Segundo o decreto, algumas linhas como Eldorado, Bela Vista, São João e Carmo/São José seriam suspensas. De acordo com a lei 6.595/2001, a cada dois mil habitantes a mais no município, uma nova linha deve ser criada.



PVP

Durante as votações foi reprovado, em turno único, o parecer contrário da comissão especial nomeada pela portaria 013/2016 ao veto parcial ao Projeto de Lei nº 054/2016 que "dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do município de Sete Lagoas para o exercício de 2017".

Da redação com Ascom Câmara